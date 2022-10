Italia-Corea del Sud: ambasciata a Seul celebra compleanno della campagna "BeIT: Italy is Extraordinary"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata d’Italia a Seul organizza domani 27 ottobre l’evento “Cheot Saeng Il - Happy Birthday BeIT” presso il Dongdaemun Design Plaza (Ddp), per celebrare la campagna BeIT lanciata nel 2021 dal Governo italiano al fine di promuovere un’immagine dell’Italia che ne evidenzi gli aspetti più contemporanei. Accanto a concetti tradizionali per cui l’Italia è conosciuta in tutto il mondo, quali il design, la moda, la cultura e l’enogastronomia, anche gli aspetti inattesi, quali le eccellenze in ambito innovativo, in settori di punta quali l’aerospazio, l’industria automobilistica, l’industria della salute e la sostenibilità. L’evento, organizzato dall'ambasciata d'Italia a Seul, sfrutterà il notevole favore del pubblico riscosso dalla mostra “Marco Lodola: Luci per il Futuro”, visitata in un mese da oltre 28 mila persone. La mostra, esposta al Ddp e prolungata fino al 29 gennaio 2023, è l’emblema dell’Italia di oggi: all’amore per la bellezza e la propensione per la creatività tipicamente italiane, si unisce la voglia di innovazione che permette al maestro Lodola di trasformare materiali difficili, quali il neon, le lamiere di metallo e le lastre di policarbonato, in opere d’arte e di design. (segue) (Com)