Italia-Corea del Sud: ambasciata a Seul celebra compleanno della campagna "BeIT: Italy is Extraordinary" (2)

L'evento sarà quindi una festa dell'"eccellenza italiana", ma anche un momento di celebrazione dei rapporti bilaterali tra Italia e Corea del Sud, alla presenza di stampa, idols, influencer, università ed imprese. Tra gli influencer coreani presenti anche la rapper Choi Yoo Jeong e l'ex cantante artista Kwon Ji-An. Il primo compleanno di BeIT ruoterà intorno ai settori per cui l'Italia è leader nel mondo. La presentazione dei settori avverrà in modo dinamico e interattivo, in un evento che lascerà i partecipanti affamati di "più Italia": particolare risalto sarà dato all'eccellenza italiana nella ricerca e sviluppo nell'ambito "cura della persona e beauty", in cui l'Italia vanta tra le imprese più innovative al mondo. Protagonista anche l'innovazione in tema di sostenibilità, con la presentazione di nuovi materiali, tra cui la pelle ecosostenibile per uso industriale. Esibizioni canore, degustazioni e una sfilata di moda, infine, porteranno alla memoria gli aspetti dell'Italia già amati dal grande pubblico.