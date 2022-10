Italia-Corea del Sud: ambasciata a Seul celebra compleanno della campagna "BeIT: Italy is Extraordinary" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’evento “Il primo compleanno -Cheot Saeng Il- di BeIT” rientra nell’ambito di una serie di eventi organizzati dall’ambasciata d’Italia a Seul al fine di promuovere l’immagine, la cultura e l’imprenditorialità del nostro Paese in Corea del Sud. Così l’ambasciatore d’Italia, Federico Failla: “La Corea del Sud è stata tra i primi Paesi selezionati per la campagna di branding BeIT e non è un caso. Questo Paese dove ho il piacere e l’onore di prestare servizio da oltre tre anni ha con l’Italia in comune proprio la capacità di esercitare una forte influenza mondiale, pur essendo un Paese di medie dimensioni. Il nostro comune amore per la bellezza, la qualità e l’innovazione ci permette inoltre di essere particolarmente creativi, qualità che ritengo fondamentale per affrontare le nuove e continue sfide del mondo.” (Com)