Argentina-Ue: incontro Borrell-Fernandez, focus su rafforzamento relazioni

- L'Alto Rappresentante dell'Unione Europea per la Politica Estera, Josep Borrell, è stato ricevuto martedì dal presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez. I due, si legge in una nota della presidenza argentina, hanno discusso di rafforzamento delle relazioni bilaterali e di quella tra Bruxelles e l'intera Comunità dei Paesi dell'America latina e dei Caraibi (Celac), di cui Buenos Aires esercita la presidenza di turno. Fernandez e Borrell hanno in questo senso discusso delle opportunità di integrazione dei blocchi nell'attuale contesto globale evidenziando il ruolo che l'Argentina può svolgere come fornitore stabile di energia pulita, cibo e minerali strategici, nonché lo sviluppo delle catene del valore associate con questi settori. E' stato messo in evidenza inoltre l'ampio programma di cooperazione esistente in vari settori, come le azioni congiunte contro il cambiamento climatico, le questioni di genere, i diritti umani, l'istruzione, la cultura, la digitalizzazione e la biotecnologia. (segue) (Abu)