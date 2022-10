Argentina-Ue: incontro Borrell-Fernandez, focus su rafforzamento relazioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i punti toccati anche quello che riguarda l'impatto della guerra in Ucraina sui prezzi dell'energia e degli alimenti e le possibilità di cooperazione con l'Argentina e la regione. "Con il ministro abbiamo discusso delle onde d'urto che la guerra in Ucraina sta mandando nel resto del mondo, in termini di alti prezzi energetici e alimentari. Il mondo ha subito le conseguenze di questa guerra. Voglio ringraziare e condividere la posizione dell'Argentina in tutti i forum internazionali, condannando l'aggressione e lavorando per la pace", ha detto Borrell. "In questo momento e in questa città emblematica del rapporto tra Europa e America Latina - perché è difficile trovare una città più europea di Buenos Aires - spero che i nostri incontri di questi giorni servano a rafforzare questi propositi e ad andare avanti insieme. Perché l'amicizia non è solo un ricordo di ciò che è stata, è soprattutto la volontà di continuare a costruire insieme", ha concluso il massimo rappresentante diplomatico europeo. (segue) (Abu)