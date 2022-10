Argentina-Ue: incontro Borrell-Fernandez, focus su rafforzamento relazioni (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Borrell è da lunedì in sudamerica per una missione che lo ha visto anche in Uruguay, dove pure si è incontrato con il presidente Luis Lacalle Pou, la vicepresidente Beatriz Argimon e il ministro degli Affari esteri Francisco Bustillo. In un editoriale scritto per il portale latinoamericano "Infobae" alla vigilia del suo arrivo nella regione, Borrell ha affermato che "l'America latina e i Caraibi non hanno ricevuto negli ultimi anni l'attenzione strategica che meritano da parte dell'Europa". Con l'obiettivo di dare corso alla nuova agenda di relazioni l'Alto commissario parteciperà in questo senso alla prima riunione biregionale dal 2018 che si terrà mercoledì 26 con i ministri degli Esteri della (Celac). Tre i punti principali dell'ampia agenda dei temi in discussione, scrive Borrell. Primo punto è quello di "promuovere la pace attraverso un ordine multilaterale più giusto e inclusivo". Il secondo punto riguarda la "necessità di cooperare nell'attuale scenario geopolitico per fare fronte ai problemi globali in materia di alimenti, energia, e debito". Terzo punto è il sostegno alle istanze di integrazione latinoamericana come quello della Celac appunto. (segue) (Abu)