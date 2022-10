Giappone: compagnie assicurative tagliano esposizione al debito pubblico Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le grandi compagnie assicurative del Giappone pianificano una consistente riduzione della loro esposizione al debito sovrano degli Stati Uniti, dal momento che il costo legato alla protezione contro la debolezza dello yen supera i guadagni generati dai superiori tassi di interesse offerti dalle obbligazioni Usa. Lo scrive il quotidiano "Nikkei", che ha consultato i piani di investimento pubblicati ieri dai dieci maggiori assicuratori giapponesi, tra i quali Nippon Life Insurance e Sumitomo Life Insurance: tra questi, sette anticipano un taglio del loro portafogli di debito sovrano estero, e in particolare di titoli del Tesoro statunitensi, nella seconda metà dell'anno fiscale che si concluderà il prossimo marzo. Come ricorda il quotidiano, il Giappone è il maggiore detentore straniero di debito sovrano degli Stati Uniti, con una quota del 15 per cento: la cessione di debito simultanea da parte degli assicuratori giapponesi sta dunque contribuendo in misura determinante alla pressione sui rendimenti del debito Usa. (Git)