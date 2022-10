Thailandia: governo apre all'acquisto di terreni da parte di cittadini stranieri facoltosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Thailandia ha approvato un piano che prevede per la prima volta la possibilità per cittadini stranieri facoltosi di acquistare appezzamenti nel Paese, un'iniziativa tesa a sostenere l'economia attirando capitali dall'estero. Ad oggi, la Thailandia concede ai cittadini stranieri il solo acquisto in leasing di unità condominiali, tramite procedure burocratiche lunghe e onerose. Il nuovo piano, invece, consentirebbe a individui titolari di grandi capitali di acquistare terreni ad uso residenziale di superficie non superiore a 0,16 ettari, ha annunciato ieri il portavoce del governo, Anucha Burapachaisri. Il portavoce ha precisato che potranno acquistare terreni i cittadini stranieri che investiranno nel Paese almeno 1,49 milioni di dollari nell'arco di tre anni, incluso il prezzo dei terreni; inoltre, il piano interesserà la sola area di Bangkok e quella di Pattaya, località turistica costiera a circa due ore dalla capitale. Il mese scorso il governo della Thailandia ha iniziato ad accettare domande per una nuova tipologia di visti che consentono la permanenza nel Paese per un periodo massimo di 10 anni. (Fim)