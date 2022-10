Uruguay-Giappone: Lacalle Pou da domani in visita ufficiale a Tokyo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Uruguay, Luis Lacalle Pou, è in Giappone per una visita ufficiale che inizierà domani, giovedì 27, e si concluderà alla fine del mese. Ospite del primo ministro Fumio Kishida, Lacalle Pou laverà a Tokyo per aumentare e diversificare il volume di scambi e di investimenti tra i due Paesi, si legge in una nota. Al seguito del presidente uruguaiano viaggia una delegazione composta dal ministro degli Affari Esteri, Francisco Bustillo, dal ministro dell'Economia e delle Finanze, Azucena Arbeleche, dal ministro dell'Industria, Energia e Miniere, Omar Paganini, dal ministro dell'Allevamento, Agricoltura e Pesca, Fernando Mattos, e dal presidente dell'Istituto nazionale della carne (Inac), Conrado Ferber. (segue) (Abu)