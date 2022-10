Uruguay-Giappone: Lacalle Pou da domani in visita ufficiale a Tokyo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno degli obiettivi centrali, prosegue la nota, sarà quello di proseguire i colloqui già avviati a livello bilaterale sull'interesse dell'Uruguay ad aderire al Partenariato transpacifico Tpp-11, il blocco composto da Australia, Brunei, Canada, Cile, Giappone, Malesia, Messico, Nuovo Zelanda, Perù, Singapore e Vietnam. A luglio, Lacalle Pou aveva sottolineato che il possibile ingresso di Montevideo del Partenariato è in linea con la strategia di "apertura al mondo" portata avanti dal governo in politica estera. Il governo uruguaiano vede inoltre "buoni segnali" da Tokyo per una possibile riapertura delle esportazioni di lingua di manzo, prodotto la cui autorizzazione era stata revocata dopo la comparsa nel 2000 di un focolaio di febbre aftosa nella provincia settentrionale di Artigas. (Abu)