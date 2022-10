Corea del Sud-Cina: Yoon si congratula con Xi per la rielezione a leader del Partito comunista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, si è congratulato con l'omologo cinese Xi Jinping per la sua rielezione a segretario generale del Partito comunista cinese. Lo ha riferito l'ufficio di presidenza sudcoreano, precisando che Yoon ha inviato una lettera al suo omologo lunedì, esprimendo la volontà di intensificare la comunicazione e la cooperazione per migliorare le relazioni bilaterali. Negli ultimi mesi il presidente sudcoreano ha tentato di rassicurare la Cina che il rafforzamento dell'alleanza militare con gli Stati Uniti non ha per fine il contenimento della prima potenza asiatica, quanto il contrasto alle provocazioni della Corea del Nord. (Git)