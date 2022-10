Corea del Nord: Usa, Giappone e Corea del Sud minacciano "risposta senza precedenti" in caso di test nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicesegretaria di Stato Usa Wendy Sherman e i viceministri degli Esteri di Giappone e Corea del Sud, Takeo Mori e Cho Hyun-dong, hanno tenuto un incontro trilaterale a Tokyo oggi, per discutere le minacce poste dalla Corea del Nord. Lo riferisce il ministero degli Esteri giapponese, secondo cui i tre funzionari hanno ribadito la determinazione a cooperare più strettamente per far fronte alle "provocazioni" di Pyongyang. "Corea del Sud, Stati Uniti e Giappone hanno concordato che un livello di risposta senza precedenti sarebbe necessario nel caso la Corea del Nord conducesse il suo settimo test nucleare", ha dichiarato Cho durante la conferenza stampa a margine dell'incontro. (segue) (Git)