Cile: rivendicazioni mapuche, parlamento approva decima proroga stato di eccezione (4)

- La decisione di arrestare Llaitul era stata presa dalla giustizia sulla base della "somma di denunce che si sono accumulate dal 2020 ad oggi tra le quali anche quelle sporte dal nostro governo". Poche ore prima della detenzione il leader indigeno aveva difeso la "legittimità della lotta armata come meccanismo per rivendicare diritti sociali". Subito dopo la giustizia ha disposto un mese di carcerazione preventiva, in attesa di celebrare un processo con l'accusa di usurpazione di terre e attentato contro lo Stato. "Come governo vogliamo sottolineare che lo Stato di diritto nel nostro Paese funziona e che per questo nessuno è al di sopra della legge", aveva detto l'allora ministra dell'interno Izkia Siches. L'arresto di Llaitul ha però spinto i mapuche a ritenere che la lotta che il "movimento autonomista rivoluzionario" intrattiene con "lo Stato colonialista" sia arrivata un "punto di svolta". (segue) (Abu)