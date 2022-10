Germania-Cina: Cancelleria per divieto parziale su ingresso Cosco nel porto di Amburgo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cancelleria federale sostiene un divieto parziale sull'ingresso di Cosco, gruppo statale cinese per le spedizioni e la logistica, nel terminale di Tollerort, parte del porto di Amburgo. In particolare, l'ufficio del cancelliere Olaf Scholz è a favore dell'accordo raggiunto dai sei ministeri contrari all'operazione (Esteri, Interno, Difesa, Economia e Protezione del clima, Finanze, Trasporti e Digitale), che prevede di ridurre la quota di Cosco dal 35 per cento originariamente previsto al 24,9 per cento. L'obiettivo è impedire al gruppo cinese di acquisire una minoranza di blocco ed esercitare ogni forma di influenza sull'infrastruttura critica, con una partecipazione puramente finanziaria e non strategica. La Cancelleria federale ha inserito l'intesa tra i dicasteri nell'ordine del giorno della riunione di governo che si terrà oggi. Tuttavia, per i ministeri proponenti si tratta soltanto di una soluzione di emergenza e l'ingresso di Cosco nel terminale di Tollerort dovrebbe essere completamente impedito. La Cancelleria ha rifiutato questa soluzione. Intanto, il tempo stringe. Il governo federale può opporsi all'accordo tra Hhla, la società che opera il porto di Amburgo, e Cosco fino al 31 ottobre. Trascorso tale termine, l'intesa si considera approvata nella forma originaria, con l'azienda cinese che acquisisce il 35 per cento del terminale di Tollerort per 65 milioni di euro. (segue) (Geb)