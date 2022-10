Germania-Cina: Cancelleria per divieto parziale su ingresso Cosco nel porto di Amburgo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, montano le critiche contro Scholz sul caso Amburgo, sia nella maggioranza sia nell'opposizione. Tra le forze di governo, le voci contrarie si levano da Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp), sostenuti da Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu), principali partiti di opposizione al Bundestag. Al ministero dell'Economia e della Protezione del clima, guidato da Robert Habeck dei Verdi, si parla apertamente di ricatto di Scholz sulla questione Amburgo: o il governo approva la soluzione del 24,9 per cento o l'intesa tra Cosco e Hhla passa nella versione originaria. Ferma nella decisione di impedire al gruppo cinese ogni forma di partecipazione nel terminale di Amburgo era rimasta la ministra degli Esteri, la verde Annalena Baerboc, che ha avvertito come Pechino stia praticando una “tattica del salame”. La Cina sta, infatti, aumentando in maniera lenta ma costante gli investimenti esteri nelle infrastrutture degli altri Paesi al fine di porle sotto la propria influenza. Tuttavia, l'opposizione di Baerbrok, che ha sottolineato le proprie “più grandi preoccupazioni geopolitiche e in materia di sicurezza”, non è stata sufficiente a convincere la Cancelleria a vietare l'ingresso di Cosco nel porto di Amburgo. Nel frattempo, i critici accusano il cancelliere di aprire le porte dell'infrastruttura critica tedesca alla Cina, che spesso definiscono una “dittatura”, e di esporre la Germania al rischio di nuove dipendenze unilaterali, ignorando gli avvertimenti delle agenzie di intelligence. In questo modo, il capo del governo federale si renderebbe responsabile di “un errore capitale”, analogo a quelli commessi in passato dalla Germania nei rapporti con la Russia. Per Scholz, sulla partecipazione di Cosco nel terminale di Amburgo “nulla è stato deciso, molte questioni sono da chiarire”. Il cancelliere ha, infine, evidenziato che Tollerort è soltanto uno dei quattro terminali del principale porto della Germania. (Geb)