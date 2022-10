Usa: Blinken incontra direttore Aiea, focus su Ucraina e Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Mariano Grossi, con cui ha discusso i rischi per la sicurezza globale derivanti dall’invasione russa dell’Ucraina. Lo riferisce una nota. Il capo della diplomazia di Washington ha elogiato il lavoro dell’Agenzia per garantire la sicurezza alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, accogliendo positivamente la disponibilità a recarsi nuovamente nel Paese dopo le recenti accuse sul possibile utilizzo di una bomba sporca. Blinken ha anche ribadito l’impegno Usa a garantire all’Agenzia tutte le risorse necessarie a portare avanti le verifiche e le attività di monitoraggio in Iran. (Was)