Brasile: elezioni, Bolsonaro spende quasi il triplo di Lula per spot elettorali su internet

- Il presidente del Brasile e candidato alla rielezione, Jair Bolsonaro, ha speso quasi il triplo dello sfidante al ballottaggio del 30 ottobre, Luiz Inacio 'Lula' da Silva, in spot elettorali su internet. Lo riferisce il quotidiano "Poder 360" analizzando i dati dalla raccolta di annunci di Google tra il 3 e il 24 ottobre. Nel periodo indicato il capo dello stato uscente ha speso 17,3 milioni di real (3,3 milioni di euro) in annunci, mentre l'ex sindacalista Lula ha destinato 6,1 milioni di real (1,2 milioni di euro) per la promozione su internet. Nel mese di ottobre Bolsonaro ha promosso 740 annunci pubblicitari, mentre Lula ne ha promossi 638. Entrambi hanno destinato maggiori risorse verso i tre principali collegi elettorali del Brasile: San Paolo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. In particolare Bolsonaro ha speso 4,3 milioni di real (837 mila euro) su San Paolo, e 1,6 milioni di real (311 mila euro) su Minas Gerais e Rio de Janeiro. Lula ha invece investito 1,7 milioni di real (331 mila euro) a San Paolo, 927 mila real (180 mila euro) a Minas Gerais e 753 mila real (146mila euro) a Rio de Janeiro. (segue) (Brb)