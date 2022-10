Usa: assalto al Campidoglio, da governo pressioni per far testimoniare due consiglieri legali di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Giustizia sta chiedendo ad un giudice federale di fare pressioni su due dei più importanti consiglieri legali di Donald Trump, Pat Cipollone e Patrick Philbin, per costringerli a testimoniare sui fatti che hanno portato all’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021. Fonti anonime informate dei fatti hanno riferito all’emittente “Cnn” che si tratta di un tentativo per aggirare lo strumento del privilegio esecutivo, più volte invocato dall’ex presidente Usa e dai suoi alleati per evitare di testimoniare nel quadro delle indagini. Le stesse fonti hanno riferito che, nelle ultime settimane, le autorità giudiziarie Usa hanno ottenuto la testimonianza di due ex consiglieri del vicepresidente, Greg Jacob e Marc Short. La deposizione di Jacob sarebbe avvenuta lo scorso 6 ottobre, mentre quella di Short una settimana dopo. (Was)