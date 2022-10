Ucraina: Zelensky, "libereremo senza dubbio la Crimea"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha affermato che il suo Paese continuerà a combattere sino alla liberazione della Crimea, a margine del primo vertice parlamentare "Crimea International Platform" che si è tenuto a Zagabria. "Libereremo senza dubbio la Crimea", ha affermato il presidente ucraino. "Riporteremo questa parte del nostro Paese non soltanto nello spazio ucraino, ma anche nello spazio europeo. Lo abbiamo riconfermato oggi, e sono grato ai nostri partner - quasi 50 Stati e organizzazioni internazionali - che ci assistono nel formato parlamentare", ha dichiarato Zelensky. La Russia ha annesso l'Ucraina nel 2014, e l'Ucraina ha inaugurato la "Piattaforma Crimea" prima del conflitto militare in corso in quel Paese. (segue) (Kiu)