Ucraina: Zelensky, "libereremo senza dubbio la Crimea" (2)

- Ieri Zelensky ha alzato ulteriormente la posta del conflitto con la Russia, proponendo la creazione di una piattaforma per la liberazione della Transnistria e dell'Abkhazia, regioni separatiste di Moldova e Georgia. Nel suo intervento al vertice parlamentare, Zelensky ha affermato questa forma di cooperazione tra gli Stati del mondo al massimo livello dovrebbe essere mantenuta anche dopo il ripristino dell'integrità territoriale dell'Ucraina. Il capo dello Stato ha affermato che il formato utilizzato all'interno della "Piattaforma Crimea" potrebbe essere un inizio per altre piattaforme umanitarie e diplomatiche che contribuiranno alla disoccupazione di territori, come la Transnistria dalla Moldova e l'Abkhazia dalla Georgia. Parlando della Crimea, Zelensky ha affermato che la penisola non vive una vita regolare già da nove anni. Secondo il presidente, il reinserimento della Crimea dopo tanti anni di occupazione non sarà facile, ma grazie alla cooperazione dell'Ucraina con gli Stati partner tale processo sarà possibile. Il presidente dell'Ucraina ha anche affermato che la liberazione della penisola significherà "la rinascita di una vera pace". (Kiu)