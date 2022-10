Usa: elezioni medio termine, dibattito tra candidati al Senato Fetterman e Oz in Pennsylvania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il democratico John Fetterman e il repubblicano Mehmet Oz, che il mese prossimo si contenderanno un seggio della Pennsulvania al Senato federale Usa, si sono affrontati ieri sera nel primo e unico dibattito televisivo prima del voto. L'evento è stato seguito con grande attenzione dai media statunitensi, data l'importanza della sfida nella determinazione dei futuri equilibri a Washington. Fetterman, che per mesi ha mantenuto un consistente vantaggio sul suo avversario repubblicano, deve affrontare nondimeno una campagna in salita, a causa dei dubbi in merito alle sue condizioni di salute: lo scorso maggio il democratico è stato vittima di un aneurisma che gli ha causato danni cerebrali di entità incerta, ma estesi anche alle sue capacità comunicative. Il suo avversario repubblicano, medico e personalità televisiva, ha rimontato nelle ultime settimane, e nel corso della campagna elettorale ha più volte sostenuto che i problemi neurologici del suo avversario lo rendano incompatibile con l'assunzione di una carica pubblica. Fetterman ha replicato producendo una dichiarazione del suo medico che afferma il contrario, ma ha rifiutato di divulgare la sua cartella clinica. (segue) (Was)