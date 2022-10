Usa: elezioni medio termine, dibattito tra candidati al Senato Fetterman e Oz in Pennsylvania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il dibattito di ieri, Oz ha evitato di incalzare il suo avversario democratico su questioni relative al suo stato di salute, puntando invece l'indice contro le sue politiche convintamente progressiste: Fetterman rivendica infatti politiche pro-immigrazione e in favore della depenalizzazione dei reati: Oz l'ha accusato di voler "scarcerare quanti più assassini possibile", e ha aggiunto che le sue "politiche radicali si estendono oltre il crimine, e lo rendono indifendibile". Fetterman, che nel corso della sua carriera di amministratore locale ha sempre curato un'immagine vicina alle classi lavoratrici, ha replicato accusando Oz di disonestà intellettuale, e presentandolo come un rappresentante delle classi privilegiate con una "villa gigante". Come evidenziato dalla stampa Usa, le difficoltà di Fetterman sono apparse con evidenza nel corso del dibattito, durante il quale ha esibito più volte difficoltà di comunicazione. Tuttavia, secondo esperti menzionati dal quotidiano "The Hill", il candidato democratico ha esibito negli ultimi mesi un percorso i riabilitazione rimarchevole, e dovrebbe continuare a esibire miglioramenti nel corso dei prossimi mesi. (Was)