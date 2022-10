Imprese: elettronica, utile operativo Sk Hynix crolla a settembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- SK Hynix ha annunciato il 16 ottobre d'aver ottenuto una deroga di un anno dal governo degli Stati Uniti per l'esportazione di macchinari per la produzione di microchip in Cina. La concessione delle autorità statunitensi consentirà alla compagnia di proseguire le proprie attività produttive nel Paese asiatico. L'annuncio giunge dopo che la scorsa settimana il governo Usa ha annunciato nuovi limiti alla vendita alla Cina di tecnologie relative ai semiconduttori, nel tentativo di ostacolare l'ascesa del settore tecnologico cinese. Le restrizioni puntano a rallentare lo sviluppo dei programmi militari di Pechino, dal momento che la capacità di elaborazione dei dati derivante dal supercomputing consente di testare armi nucleari tramite simulazioni, guidare missili ipersonici e far funzionare i sistemi necessari per controllare i dissidenti e le minoranze etniche e religiose nel Paese. “La misura consentirà di proteggere la sicurezza nazionale e gli interessi di politica estera degli Stati Uniti, ribadendo ancora una volta che la leadership tecnologica del nostro Paese è dovuta anche ai nostri valori, e non solo all’innovazione tecnologica”, ha commentato Rozman Kendler, assistente della segretaria al Commercio per le esportazioni. Secondo alcuni esperti, le restrizioni sono “tra le più ampie degli ultimi dieci anni, e riguardano dozzine di società cinesi”. Emily Kilcrease, senior fellow al Centro per la nuova sicurezza degli Stati Uniti, ha dichiarato al “New York Times” che si tratta di un “approccio aggressivo da parte del governo federale, che vuole colpire la capacità della Cina di sviluppare tecnologie strategiche”. (Git)