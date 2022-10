Usa: Biden su progetto Hyundai in Georgia, mia agenda economica continua a portare risultati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strategia del governo federale per ricostruire le infrastrutture e la capacità manifatturiera degli Stati Uniti sta continuando a portare risultati concreti, questa volta in Georgia. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, in una nota diffusa in occasione della cerimonia organizzata per l’inizio dei lavori di costruzione dello stabilimento Hyundai per la produzione di auto elettriche nella contea di Bryan, nei pressi della città di Savannah. “Questo progetto è stato annunciato in occasione della mia visita in Corea del Sud a maggio, e sono felice di vedere che la cerimonia per l’avvio dei lavori si sia tenuta in anticipo rispetto alla tabella di marcia: Hyundai si è impegnata ad investire più di cinque miliardi di dollari, in un progetto che consentirà di creare ottomila nuovi posti di lavoro”, ha detto. (Was)