Governo: Salvini, sottoscrivo ogni parola discorso Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha fatto "un intervento che sottoscrivo riga per riga e parola per parola: per 5 anni lavoreremo nell’interesse del Paese”. A dirlo il vice premier ed il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ospite a “Fuori dal coro” su Rete4. (Rin)