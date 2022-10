Usa-Israele: si è riunito oggi a Washington il gruppo politico-militare congiunto dei due Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è riunito oggi a Washington il gruppo politico-militare congiunto tra Stati Uniti e Israele, per la prima volta in presenza dal 2020. I partecipanti, riferisce una nota, hanno ribadito che il mondo si trova “ad un punto di svolta: non solo in Medio Oriente, dove la relazione tra Israele e i partner regionali continua a migliorare, ma anche alla luce della guerra in Ucraina”. Il dialogo odierno ha consentito alle due parti di discutere una serie di temi di interesse comune, esplorando possibili opportunità per rafforzare ulteriormente la cooperazione. Particolare attenzione è stata dedicata alla sicurezza di Israele e al contrasto allo sviluppo del programma nucleare iraniano. La delegazione israeliana, guidata dal direttore generale del ministero della Difesa, Amir Eshel, è stata accolta dal consigliere del dipartimento di Stato Usa, Derek Chollet. (Was)