Governo: Crosetto, non penso influenze russe in Italia

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- “Non pensano che esista un’influenza russa” in Italia ma “ci sono state persone che prima della guerra avevano simpatia per la Russia, e non sono poche. C'è stato un periodo in cui Putin andava di moda, poi con la guerra in Ucraina è cambiato tutto”. A dirlo il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ospite di “Porta a porta” su Rai1. (Rin)