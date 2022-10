Usa-Israele: presidente Herzog incontra Blinken, rapporti bilaterali più forti che mai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rapporti tra Israele e Stati Uniti sono più forti che mai. Lo ha detto il presidente israeliano, Isaac Herzog, prima del suo incontro a Washington con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. “Voglio ringraziare l’amministrazione Usa per il contributo all’accordo sulla demarcazione dei confini marittimi con il Libano”, ha detto, aggiungendo che il colloquio odierno sarà incentrato “sulla minaccia dell’Iran per noi e per il resto del mondo”. Israele, ha continuato, è “vicina al popolo iraniano, le cui donne vengono oppresse e attaccate ogni giorno”. (Was)