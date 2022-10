Regno Unito: rendimenti titoli di Stato tornano a livelli precedenti crisi di settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- I rendimenti dei titoli di Stato britannici (Gilt) sono tornati ai livelli precedenti la presentazione del controverso "mini budget" di settembre. Lo riferisce il quotidiano "Financial Times", evidenziando come il rendimento dei Gilt a 30 anni sia sceso al 3,67 per cento, mentre i mercati hanno reagito con sollievo all'emergere di Sunak come unico candidato alla guida del Partito conservatore e successivamente la sua nomina a premier. Le obbligazioni a lungo termine, che sono state al centro di una caotica ondata di vendite il mese scorso che ha spinto l'intervento di emergenza della Banca d'Inghilterra, hanno recuperato le perdite innescate dal pacchetto di tagli fiscali annunciato dall'ex premier Liz Truss. I rendimenti dell'obbligazione trentennale, che erano aumentati a causa della preoccupazione degli investitori per le pesanti esigenze di prestito del Regno Unito, sono stati scambiati al 3,75 per cento prima che i piani fiscali del governo Truss fossero resi noti, il ​​23 settembre scorso. (Rel)