Ucraina: Biden, operazione “false flag” da parte dei russi sarebbe un errore

- Una operazione sotto falsa bandiera (“false flag”) da parte della Russia per lanciare un attacco nucleare durante la guerra in Ucraina “sarebbe un errore”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, parlando con i giornalisti dopo aver ricevuto alla Casa Bianca la dose aggiornata del vaccino contro il Covid-19. Il presidente Usa non ha risposto a chi chiedeva il suo parere su quanto sia probabile una simile eventualità, ma ha affermato di aver discusso la possibilità di una operazione sotto falsa bandiera da parte dei russi con le agenzie competenti in materia di sicurezza nazionale. (Was)