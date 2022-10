Onu: stampa Usa, da Mosca bozza di risoluzione per indagare su laboratori biologici in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha presentato una bozza di risoluzione al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, chiedendo di indagare sulla presenza di laboratori per la ricerca su armi biologiche in Ucraina. Lo riferisce la stampa Usa. Secondo le autorità di Mosca, in Ucraina sarebbero presenti almeno una dozzina di laboratori per la ricerca biologica e la biodifesa, le cui attività sarebbero portate avanti con l’assistenza degli Stati Uniti. Nella risoluzione, la Russia accusa Kiev e Washington di aver violato la Convenzione sulle armi biologiche del 1972, e chiede di creare una commissione di 15 membri in seno al Consiglio di sicurezza Onu, per indagare su tali affermazioni. Secondo quanto riportato dal portale di informazione “The Hill”, la commissione dovrebbe presentare le sue conclusioni al Consiglio entro il 30 novembre. (Was)