Usa: nuovo calo di consensi per Biden, tasso di approvazione al 40 per cento

- Il tasso di approvazione nei confronti del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha registrato un nuovo calo ad ottobre, attestandosi al 40 per cento rispetto ai 42 punti percentuali del mese scorso. Stando ad un sondaggio pubblicato oggi da Gallup, a meno di due settimane dalle elezioni di medio termine, il tasso di “disapprovazione” nei confronti del presidente Usa è rimasto pressoché invariato al 56 per cento, in lieve calo rispetto ai 59 punti di luglio. Tra gli elettori indipendenti, il 40 per cento degli intervistati ha dichiarato di sostenere Biden: si tratta di un dato in aumento rispetto al 36 per cento degli ultimi mesi. Il sondaggio è stato condotto tra il 3 e il 20 ottobre, su un campione di 1.009 adulti. Il margine di errore è stato fissato a quattro punti percentuali. (Was)