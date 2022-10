Ucraina-Regno Unito: "eccellente" prima conversazione telefonica Sunak-Zelensky

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha avuto una conversazione telefonica con il primo ministro del Regno Unito, Rishi Sunak. "In una eccellente conversazione con Rishi Sunak, abbiamo aperto un nuovo capitolo nella relazione tra Ucraina e Regno Unito, ma la storia è sempre la stessa: pieno sostengo dinanzi all'aggressione della Russia", ha scritto Zelensky. "Sempre grato per il supporto della popolazione britannica" ha aggiunto il leader ucraino in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. (Res)