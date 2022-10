Usa: sparatoria in liceo a Saint Louis, assalitore armato con fucile d’assalto Ar-15

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Orlando Harris, il ragazzo di 19 anni responsabile della sparatoria avvenuta ieri mattina in un liceo a Saint Louis, in Missouri, aveva con sé un fucile d’assalto Ar-15 e almeno 600 proiettili. Lo ha fatto sapere la polizia locale, pubblicando una foto dell’arma che il ragazzo, morto a seguito di uno scontro a fuoco con le forze dell’ordine, aveva con sé al momento dell’attacco. “Addosso aveva sette caricatori, oltre ad altri otto all’interno di uno zaino: senza contare quelli che ha lasciato sulle scale e nei corridoi della scuola”, ha detto ai giornalisti il capo della polizia di Saint Louis, Mike Sack, aggiungendo che l’incidente avrebbe potuto essere “molto peggiore” se la polizia non fosse intervenuta tempestivamente. Secondo la polizia, Harris avrebbe lasciato anche una nota scritta a mano all’interno della vettura con cui si è recato presso la scuola, in cui “ha fatto riferimento ad episodi di violenza armata”. Il ragazzo è entrato alla Central Visual Performing Arts High School intorno alle 9 del mattino locali. Il bilancio dei morti, oltre allo stesso Harris, è di due persone: Jean Kuczka, una insegnante di 61 anni; e Alexzandria Bell, una studentessa di 15 anni. (Was)