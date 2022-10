Governo: colloquio telefonico Meloni-Biden, ribadita profonda amicizia fra Italia e Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colloquio telefonico tra il presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, e il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Il Presidente Meloni ha ringraziato il Presidente Biden per le congratulazioni e ha ribadito la profonda amicizia che lega Italia e Usa. Meloni ha sottolineato l'importanza della partnership transatlantica, soprattutto alla luce delle storiche sfide che le democrazie occidentali stanno affrontando, come la guerra in Ucraina e la crisi energetica e alimentare. (Rin)