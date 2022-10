Qatar: Doha potrebbe sospendere trasferimento rifugiati afgani negli Usa durante i Mondiali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Qatar stanno valutando la possibilità di sospendere i voli per il trasferimento dei rifugiati afgani negli Stati Uniti, durante i Mondiali di calcio che si terranno nel Paese il mese prossimo. Fonti anonime informate dei fatti hanno riferito all’emittente “Nbc News” che la sospensione dei voli da Kabul potrebbe avvenire a partire dal 20 novembre, data della cerimonia di apertura dei Mondiali, e che le autorità di Doha hanno già sospeso le prenotazioni dei voli fino a gennaio 2023. Il Qatar, in collaborazione con il governo Usa, si è occupato finora della gestione dei voli settimanali da Kabul a Doha per i cittadini afgani che negli anni hanno collaborato con le Forze armate statunitensi in Afghanistan, e che hanno fatto richiesta di trasferimento negli Stati Uniti. Finora, le persone sono arrivate a Doha per poi essere spostate in una base militare Usa fuori dalla città, per consentire alle autorità di Washington di verificare tutta la documentazione. Alcuni gruppi di attivisti hanno confermato che per il momento i voli non sono stati interrotti (anche se non è già possibile prenotarne di nuovi fino a gennaio). (Was)