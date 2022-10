Usa-Regno Unito: Biden sente Sunak, focus su sicurezza, Ucraina e Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha avuto un colloquio telefonico con il primo ministro britannico, Rishi Sunak, con cui si è congratulato per la recente nomina. Lo riferisce una nota. Le parti hanno ribadito il profondo legame di amicizia tra i due Paesi, concordando sulla necessità di approfondire la cooperazione nel campo della sicurezza globale. Entrambi hanno sottolineato la necessità di continuare a collaborare per sostenere l’Ucraina contro l’invasione russa, contrastare la sfida rappresentata dalla Cina e garantire approvvigionamenti energetici sostenibili. Particolare attenzione è stata dedicata agli Accordi di Belfast e alla necessità di raggiungere un accordo con l’Unione europea in merito al protocollo per l’Irlanda del Nord. (Was)