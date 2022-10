Governo: Urso, per imprese possiamo fare di più, torneranno al centro economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Il governo promuoverà “la cultura dell’impresa”. Così il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo al “Tg2 Post”. Per decreto “non si crea ricchezza, così come non si elimina la povertà ma possiamo fare di più e meglio per favorire l’impresa mettendola al centro dell’economia”, ha aggiunto. (Rin)