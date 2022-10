Usa: dipartimento Difesa, presto la nuova strategia con Cina come minaccia principale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti licenzierà a breve la nuova strategia nazionale della difesa, ancora costruita sul ruolo della Cina ma senza ignorare le altre minacce internazionali. Lo ha riferito la portavoce del Pentagono, Pat Ryder. "Prevediamo di presentare a breve la strategia di difesa nazionale. Continueremo a ritenere la Cina la sfida principale ma riconosceremo anche il ruolo importante che Paesi come Russia, Corea del Nord e Iran giocano in termini di sicurezza e difesa", ha detto Ryder. A marzo, il Dipartimento della Difesa aveva trasmesso al Congresso la versione riservata della Strategia di difesa nazionale. La nuova strategia di difesa nazionale dà la priorità non solo alla minaccia cinese nell'Indo-Pacifico, ma anche alle sfide della Russia in Europa. (Was)