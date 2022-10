Ucraina: Casa Bianca, sostegno Usa rimarrà forte fino alla fine della guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina “rimarrà forte” fino alla fine della guerra. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante il briefing giornaliero con la stampa. Rispondendo ad una domanda sul ritiro della lettera con cui lunedì 30 parlamentari democratici hanno chiesto un maggiore impegno diplomatico di Washington per arrivare ad una soluzione negoziale al conflitto in Ucraina, la portavoce di Biden ha ribadito che “il nostro sostegno rimarrà forte fino alla fine di questa guerra”, senza commentare la lettera nello specifico. Il documento, inviato al presidente Joe Biden da parte di 30 parlamentari democratici progressisti, ha portato ad aspre critiche all’interno del partito. In molti, infatti, hanno criticato la decisione, affermando che la lettera espone divisioni interne ai democratici a meno di due settimane dalle elezioni di medio termine. “Il nostro compito è fare in modo che l’Ucraina abbia tutti gli strumenti necessari per gestire la situazione sul campo, arrivando al tavolo dei negoziati in una posizione di forza”, ha aggiunto. (Was)