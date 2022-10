© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera da parte dell’Aula della Camera con 235 sì, 154 no e cinque astenuti, alla fiducia al governo guidato da Giorgia Meloni. Domani l’esecutivo si presenterà in Senato per ottenere la fiducia dell’altro ramo del Parlamento.(Rin)