Covid: Biden, virus cambia di continuo, vaccini aggiornati sono fondamentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il virus del Covid-19 cambia costantemente, e in questo periodo, con le temperature che si abbassano in vista della stagione invernale, stiamo assistendo ad un incremento dei contagi e delle ospedalizzazioni in diversi Paesi. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, parlando alla Casa Bianca prima di ricevere il vaccino aggiornato contro le nuove varianti del ceppo Omicron. “Le persone che stanno facendo richiesta per la somministrazione del vaccino aggiornato non sono abbastanza, e dobbiamo invertire questa tendenza in vista delle vacanze e della stagione invernale”, ha detto. (Was)