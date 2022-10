© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domaniROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri interviene al convegno sul progetto Opfa Waste elaborato dall'Arma dei carabinieri e finanziato dall'Internal security fund – police dell'Unione europea per promuovere la cooperazione e condivisione di informazioni tra forze di polizia ed offrire supporto tangibile ad indagini volte a contrastare i traffici illeciti di rifiuti.Roma, Campidoglio, Aula Giulio Cesare (ore 12)- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene in apertura dei lavori del Forum Sostenibilità, organizzato dal Sole 24 Ore in collaborazione con la Santa Sede, presso il Centro Congressi Augustinianum. Il Forum è aperto alla partecipazione della stampa, nei limiti di capienza della sala.Roma, Centro Congressi Augustinianum, via Paolo VI, 25 (ore 14:30)- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri visita i cantieri per la manutenzione straordinaria dell'asfalto e dei marciapiedi di via dei Prati Fiscali gestiti dal Dipartimento coordinamento sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana (Csimu), accompagnato dall'assessore ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture Ornella Segnalini e dal presidente del Municipio III Paolo Emilio Marchionne.Roma, via dei Prati Fiscali angolo via Cavriglia (ore 22) (segue) (Rer)