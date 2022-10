Ucraina: Steinmeier a Zelensky, guida il Paese in maniera impressionante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, guida il suo Paese “in maniera impressionante attraverso questo periodo storico”. È quanto il capo dello Stato tedesco, Frank-Walter Steinmeier, rivolgendosi allo stesso Zelensky, che ha incontrato oggi a Kiev. A sua volta, il presidente ucraino ha elogiato come “grande e storicamente importante” il sostegno della Germania all'ex repubblica sovietica aggredita dalla Russia. In particolare, Zelensky ha menzionato la fornitura del primo dei quattro sistema di difesa aerea tedeschi Iris-T e ha chiesto più armi, definendole “veramente una priorità”. Steinmeier ha sottolineato di essere giunto a Kiev proprio ora in considerazione dei “vili attacchi” della Russia contro l'Ucraina e la sua capitale. Il presidente tedesco ha quindi assicurato agli ucraini: “Siamo dalla vostra parte. Vi sosteniamo, continueremo a sostenervi”. L'aiuto della Germania proseguirà per tutto il tempo necessario sul piano economico, politico e militare. Steinmeier ha poi fatto riferimento a quando, mentre era diretto a Kiev e si trovava Koryukivka, presso il confine tra Ucraina e Bielorussia, è stato portato in un rifugio quando sono entrate in funzione le sirene di allarme antiaereo. In uno scantinato, il presidente tedesco ha appreso dal sindaco, Ratan Akhmedov, e dalla popolazione di Koryukivka, ciò che hanno dovuto sopportare otto mesi di guerra. Questa esperienza, ha affermato Steinmeier, “ci ha dato una comprensione particolarmente impressionante delle condizioni in cui le persone vivono qui”. I presidenti di Germania e Ucraina hanno poi dichiarato di voler assumere il patrocinio di un programma di gemellaggi tra città dei rispettivi Paesi. Secondo i due capi di Stato, infatti, “i partenariati comunali offrono una base per una solidarietà vissuta di fronte alla guerra, gettano le basi per un futuro comune”. In questo modo, come evidenziato infine da Steinmeier e Zelensky, viene inviato “un chiaro segnale a Mosca: la vostra guerra non ci dividerà, ci avvicinerà ancora di più come tedeschi, ucraini ed europei”. (Geb)