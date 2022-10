Lombardia: Salvini, squadra che vince non si cambia, candidato sia Fontana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Squadra che vince non si cambia" e dunque "conto" che il candidato del centrodestra per le elezioni regionali in Lombardia sia "Attilio Fontana. Domani incontrerò Letizia Moratti” che resta comunque “una risorsa”. Lo ha affermato il vice premier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ospite di “Fuori dal coro” su Rete4. (Rin)