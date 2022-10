Panama: presidente Cortizo chiede sostegno degli Usa su gestione flusso migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Panama, Laurentino Cortizo, ha chiesto il sostegno degli Stati Uniti per fare fronte allo storico flusso di migranti irregolari che attraversa il Paese diretto verso il Nord America. Cortizo, si legge in una nota della presidenza, ha avanzato questa richiesta durante un incontro con il senatore democratico Timothy Michael Kaine e il deputato Adriano Espaillat Rodrguez. "Panama è un Paese con poche risorse e stiamo già sostenendo il programma di rimpatrio dei venezuelani", ha affermato il presidente, che ha quindi sottolineato che "solo in quest'anno sono passati dalla selva del Darien (che collega la Colombia con Panama) 206mila migranti, di cui 170mila venezuelani". "Abbiamo bisogno del sostegno degli Stati Uniti", ha quindi aggiunto Cortizo. Il capo dello Stato ha anche ribadito la richiesta di Panama per uscire dalla lista nera del Gruppo di azione finanziaria (Gafi), sottolineando che il Paese è in regola su 12 dei 15 punti richiesti dal Piano d'azione sulla trasparenza finanziaria. (Mec)