Usa: Alphabet, crescita dei ricavi inferiore ad aspettative per il quinto trimestre consecutivo

- Alphabet, il conglomerato a cui fa capo Google, ha registrato un nuovo rallentamento della crescita in termini di vendite nel terzo trimestre dell’anno: i ricavi si sono attestati a 69,1 miliardi di dollari, con un incremento del 6,1 per cento su base annuale, ma comunque inferiore alle aspettative del mercato. Stando ai risultati pubblicati oggi, la forza lavoro a tempo pieno della holding ha registrato un incremento di 12.800 unità. Ai dati trimestrali è seguito un calo in Borsa di cinque punti percentuali per le azioni di Alphabet. Al 30 settembre, la crescita dei ricavi è la peggiore dal secondo trimestre del 2020, i cui risultati erano pesantemente impattati dalla pandemia di Covid-19. (Was)