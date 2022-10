Ucraina: Gualtieri, da Roma si alza forte il grido della pace per far tacere le armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, sui social scrive: "Al Colosseo con Papa Francesco e i rappresentanti delle Chiese e delle religioni mondiali. Da Roma si alza forte il grido della pace per far tacere le armi in Ucraina e nel mondo. Grazie alla Comunità di Sant'Egidio per aver promosso the cry for peace. La pace è possibile, sempre". (Rer)