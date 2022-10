Cultura: a palazzo Valentini la presentazione del libro "Roma anno zero" di Pepito Torres

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato presentato oggi al pubblico nella sala Di Liegro di Palazzo Valentini il libro “Roma Anno Zero” del fotografo Pepito Torres, pubblicato da Libreria Editrice Vaticana. L’opera racconta per immagini la città di Roma come appariva durante i due mesi di lockdown totale della primavera 2020: deserta, vuota e silenziosa. È una visione della città in cui, per una volta, i protagonisti non sono solo i monumenti e la meravigliosa bellezza della luce e delle atmosfere; tra le centinaia di foto del libro a risaltare più di ogni altra cosa, infatti, è quello che non c’è: le persone e, con loro, la vita. Realizzato nel periodo più duro del lockdown grazie a una serie di permessi speciali, il libro dà di Roma una visione sorprendente, insieme bellissima e terribile, di una città in cui a qualsiasi ora del giorno non si vede altro che ciò che in genere fa da sfondo: i palazzi, le chiese, le strade, i monumenti, le fontane, i pini, i giardini, come se fosse un set cinematografico o una visione artistica metafisica. (segue) (Com)