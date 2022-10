© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bielorussia continuerà a utilizzare la valuta nazionale per ripagare il proprio debito con i Paesi occidentali nel 2023. Lo ha riferito l'agenzia di stampa statale "Belta". "Per quanto riguarda i pagamenti del debito estero per il prossimo anno, i nostri colleghi ostili dovranno accontentarsi dell'accordo temporaneo esistente", ha affermato il ministro delle Finanze Yuri Seliverstov, citato da "Belta". (Rum)